Югорчане вошли в топ-3 самых активных болельщиков на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. Согласно анализу обезличенных данных МегаФона, помимо жителей нашего региона большой интерес к соревнованиям проявили также москвичи и свердловчане.

Югорские любители лыжных гонок отправились поддержать своего прославленного земляка Сергея Устюгова, а также спортсменок, которые представляют Ханты-Мансийский округ - Алену Перевозчикову и Екатерину Носкову.

Также в первую десятку главных болельщиков попали жители Салехарда, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Омска, Перми и Сыктывкара.

Самыми качающими посетителями в центре зимних видов спорта «Жемчужины Сибири» оказались гости из Татарстана. Именно они используют больше всего интернет-трафика, а также активно отправляют фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые также стали самыми разговорчивыми болельщиками первых дней чемпионата.

Среди зрителей мероприятия оказались настоящие фанаты, которые преодолели тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых лыжников. На трибунах отметились абоненты с сим-картами из Дагестана, Краснодара, Мурманска, Липецка и других городов.

Для того чтобы многочисленные гости могли с комфортом звонить и пользоваться передачей данных, инженеры МегаФона подготовили объекты связи в месте проведения соревнований, в том числе в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Средняя скорость 4G-интернета, по свежим замерам аналитиков компании, превышает 30 Мбит/с. Также на площадке работает VoLTE, что позволяет звонить в сети четвертого поколения с наилучшим качеством звука.