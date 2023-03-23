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44% жителей ХМАО готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы

Меньше половины югорчан готовы согласиться на понижение заработной платы для трудоустройства

44% жителей ХМАО готовы снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы
Фото: unsplash.com

44% соискателей из ХМАО готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. В целом по Уральском федерльному округу на такой шаг готовы 36% соискателей, по России – 41%. Об этом стало известно от hh.ru.

Чаще всего согласны проявить гибкость и снизить свои зарплатные аппетиты соискатели из профессиональных сфер «Информационные технологии» (сразу 54% готовы на такой шаг), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (44%).

Еще 34% соискателей из Югры не намерены идти на понижение требований к заработной плате ни ради сохранения работы, ни ради трудоустройства на новое место. На Урале такой категоричной позиции придерживаются 43%, в целом по стране – 40%.

Самые неуступчивые с точки зрения зарплат соискатели чаще всего относятся к профессиональным сферам «Автомобильный бизнес» (53% не согласны идти на снижение ожиданий), «Добыча сырья» (52%) и «Строительство, недвижимость» (50%).

21% опрошенных из ХМАО затруднились ответить на вопрос о готовности сократить зарплатные ожидания.


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Сегодня в 18:26, просмотров: 118, комментариев: 0
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