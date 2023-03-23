Организаторы подготовили для болельщиков и участников Югорского лыжного марафона программу развлечений

Катание на собачьих упряжках, дегустация северной кухни в чумах и хаски-терапия – все это ждет зрителей юбилейного Х Югорского лыжного марафона, партнером которого выступил банк «Открытие» (входит в группу ВТБ). Организаторы подготовили для болельщиков и участников марафона насыщенную и разнообразную программу развлечений.

Лаундж-зона с диджеем и автограф-сессия с олимпийскими чемпионами традиционно станет центром притяжения болельщиков и участников марафона. После забега все желающие смогут пообщаться с победителями марафона и получить автограф олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Сергея Устюгова, Александра Легкова, Юлии Ступак, члена сборной России Анастасии Кулешовой, а также прославленных биатлонистов - призеров Олимпийских игр Карима Халили и Эдуарда Латыпова, призеров этапов кубка мира Даниила Серохвостова, чемпионки мира среди юниоров Анастасии Гореевой.

На поляне перед стартовой площадкой будет организовано еще несколько развлекательных зон. Гости марафона смогут поучаствовать в дегустации блюд северной кухней с полным погружением в местный колорит – распробовать деликатесы Югры можно будет в традиционных чумах. Для любителей активного отдыха будет доступно катание на собачьих упряжках, банане или ватрушке за снегоходом. Одним из полюбившихся экстремальных развлечений станет купание в банном чане на открытом воздухе. Кроме того, все желающие мужчины в возрасте от 13 до 59 лет смогут сдать норматив ГТО «Бег на лыжах на 5 км», а все успешно сдавшие норматив смогут запечатлеть этот момент в отдельной фотозоне.

Одной из интерактивных зон на стартовой площадке станет фотозона Visit Ugra с видами региона. Оттуда гости марафона получат возможность отправить открытку с символикой марафона в любой регион страны. Напомним, в марафоне уже зарегистрировались участники из 40 регионов России, а также лыжники из Казахстана и Словении.

«Такие мероприятия всегда привлекают множество участников и зрителей, которые собираются в Ханты-Мансийске семьями от мала до велика. Это уникальная возможность лично пообщаться с прославленными спортсменами - образцами для подражания и кумирами для разных поколений любителей зимних видов спорта. В Ханты-Мансийске у всех желающих будет возможность пожать им руку, обменяться парой фраз и получить памятный автограф», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Югорский лыжный марафон состоится 7-8 апреля в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. В первый день спортсмены пройдут дистанцию 50 км классическим стилем, во второй состоится массовый забег на три дистанции: 50, 25 и 5 км свободным стилем. Регистрация на марафон продлится до 6 апреля. Организаторами марафона выступают правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие».

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).