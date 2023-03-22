В Югре во время пожара в многоэтажном доме погиб мужчина

Пожарные филиала «Центроспас-Югория» по Березовкому району эвакуировали из горящего двухэтажного жилого дома семь человек, из которых двое несовершеннолетние. Огнеборцами также было спасено материальных ценностей на сумму в два миллиона рублей.

Был обнаружен и погибший мужчина 1980 года рождения. В результате возгорания повреждена одна из комнат дома. Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

«Квартиросъемщикам, собственникам жилья, владельцам индивидуальных жилых домов необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в быту», – напоминает «Центроспас-Югория».