В гиревом спорте сборная Югры забрала восемь медалей

В Омске завершилось Первенство России по гиревому спорту, где югорчане завоевали четыре золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.

Сургутянка Анна Руднева принесла сборной Югры два золота – в одиночном жонглировании и жонглировании в женской паре. Две медали завоевала Анастасия Кошурникова из Сургута, которая заняла первое место в парном жонглировании и второе место в длинном цикле. Также в длинном цикле в весовой категории 58 кг первое место заняла Алена Пестерева из пгт. Федоровский, а серебряная награда досталась Ангелине Зиновьевой из Сургутского района.

Среди юниоров серебряную и бронзовую награды в длинном цикле завоевали сургутяне Алексей Сергеев и Аркадий Николаев.