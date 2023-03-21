Передвижная поликлиника побывала в 32 поселках Югры с начала года

В Югре продолжает работу передвижная поликлиника. С начала года врачи на мобильных комплексах консультативно-диагностической передвижной поликлиники посетили 32 отдаленных и труднодоступных поселка региона. Медицинскую помощь получили жители Кондинского, Белоярского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов. Всего пациентами стали свыше 3 200 югорчан.

«Врачи провели 11 300 приемов, а также флюорографические исследования, маммографию, УЗИ, консультации. В команде специалистов — невролог, хирург, кардиолог, стоматолог, офтальмолог. За 3-4 дня у них получается обследовать всех желающих сельчан», - рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

Зимний рейд медиков завершится в конца марта. С началом навигации работу продолжат специалисты плавполиклиники «Николай Пирогов», а также мобильных медицинских комплексов на колесах.