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Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ОРВИ и гриппом

Почти на 12% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в ХМАО за неделю

Сургут лидирует в Югре по заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото: pixabay

За неделю с 13 по 19 марта в Югре зарегистрировали 97,9 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 11,8% и на уровне эпидпорога (+4,8%), сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

В возрастной структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом удельный вес взрослых (15 лет и старше) составил 43,4%, детей – 56,6%.

«В территориальной структуре заболеваемости доминирует население городов Сургут на 31,6%, Нижневартовск – 9,8%, г. Нефтеюганск– 9,1%, Сургутский район– 6,6%. Рост заболеваемости отмечается в 17-ти муниципальных образованиях. Без динамики оставалась заболеваемость в г. Когалыме, а в остальных муниципальных образованиях заболеваемость пошла на снижение. Превышение порогов более 20,0% отмечается в пяти муниципальных образованиях, при этом выше окружного показатели в 11-ти МО», - говорится в сообщении.

Также на прошлой недели из-за заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом приостановили очный формат обучения в одной школе Березовского района, 32 группах двадцати детских садов в девяти муниципалитетах и в 37 классах 18 школ в девяти муниципальных образованиях.


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