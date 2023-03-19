Воздух прогреется до +6 градусов в первые дни рабочей недели в ХМАО

В первые дни рабочей недели в ХМАО потеплеет до +6 градусов и пройдут смешанные осадки. Об этом сообщается на сайте Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в понедельник, 20 марта, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит -3-14 градусов, в восточной части региона похолодает до -15-20 градусов. Днем воздух прогреется до -1+4 градусов. Местами пройдет небольшой снег, также прогнозируются умеренные смешанные осадки. Ветер юго-западный с порывами до 15-17 м/с.

Во вторник и в среду, 21 и 22 марта, ожидается переменная облачность. Ночью 21 марта прогнозируется -7-12 градусов, 22 марта -1-6 градусов, днем 21 марта воздух прогреется до + 4 градусов, 22 марта - до +6 градусов. Местами пройдут небольшие смешанные осадки. Ветер подует со стороны юго-запада с порывами 7-17 м/с.