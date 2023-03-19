Санврачи нашли фальсифицированные сгущенку и сливочное масло в югорской школе

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в одной из школ Октябрьского района фальсифицированные сгущенку и сливочное масло. В продуктах обнаружили не заявленные в составе жиры немолочного происхождения.

Речь идет о сгущенке «Молоко сгущенное с сахаром» 8,5% жирности от «Кузбассконсервмолоко», а также о масле несоленом сладко-сливочном «Крестьянское» от «Ру.Милк».

«Остатки вышеуказанной продукции из оборота изъяты», — отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Ранее фальсифицированные молоко и масло обнаружили в трех школа Когалыма.