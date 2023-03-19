Слет оленеводов в Сургутском районе собрал более пяти тысяч человек

В деревне Русскинской Сургутского района прошел традиционный слет оленеводов, рыбаков и охотников. Мероприятие стало самым массовым за последние несколько лет - на нем побывали свыше 5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации района. На праздник приехали в том числе представители коренных народов Севера не только Югры, но и Ямала.

«Участники слета соревновались в гонках на оленьих упряжках, беге в национальной одежде, метанию тыньзяна на хорей. По просьбе коренных жителей был добавлен еще один вид соревнований – гонки на лыжах за оленьими упряжками. Особенно зрелищными в этом году стали гонки на оленьих упряжках, соревнования в прыжках через нарты и национальная борьба», - рассказали в пресс-службе.

День Оленевода впервые прошел на обновленной событийной площади. На ней установили малые архитектурные формы и ярмарочные домики.

«Событийная площадь - это только первый этап, самый начальный. В этом году – вторая очередь – зона отдыха у воды, этно-деревня, а следующим этапом должен стать глэмпинг – парк. Если сюда люди приезжают, надо создавать условия», - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На 2023 год запланировано выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству «Этно-деревни». Зона отдыха у воды будет включать в себя террасу, плавучие дорожки на основе понтонов и благоустройство территории вдоль сетей тепловодоснабжения. Ориентировочная стоимость строительства данного этапа 80 млн руб.