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За три месяца 2023 года порядка 7000 югорчан получили травму на улице

Депздрав ХМАО раскрыл статистику по уличным травмам

За три месяца 2023 года порядка 7000 югорчан получили травму на улице
Фото: ru.freepik.com

Около 7000 югорчан получили травмы на улицах за три неполных месяца 2023 года. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова во время прямого эфира.

«По данным департамента здравоохранения, зафиксировано почти семь тысяч случаев травмирования людей на улицах. Ответственность остается за соответствующими структурами», — подчеркнула глава ХМАО.

Наталья Комарова также отметила и другие проблемы. Например, все больше жителей округа жалуются на некачественный вывоз снега. Больше всего претензий зафиксировано в Нефтеюганске, Сургуте и Нижневартовске.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 40, комментариев: 0
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