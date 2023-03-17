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На зимних дорогах ХМАО ввели ограничения из-за потепления

Ограничения для транспорта ввели на югорских зимниках из-за потепления

На зимних дорогах ХМАО ввели ограничения из-за потепления
Фото: телеграм-канал "Дороги Югры"

В Октябрьском районе ХМАО ввели ограничения на зимних автомобильных дорогах в связи с прогнозируемым потеплением до +5 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Дороги Югры».

На зимниках «пгт. Октябрьское- с. Большой камень» и «С. Большой Камень- п. Большие Леуши» введены ограничения для транспорта общей массой более 10 тонн. На зимнике «Подъезд к с. Большой Алтым» - для транспорта общей массой более 5 тонн. Исключение сделано для машин оперативных служб и рейсовых автобусов.

Ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме до наступления периода со стабильной температурой воздуха ниже -10 градусов.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 45, комментариев: 0
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