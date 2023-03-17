Аферисты выманивают у югорчан деньги от имени Центробанка

Жителям Югры стали чаще поступать звонки от аферистов, которые представляются сотрудниками Банка России. Жителям ХМАО сообщают, что по их картам проводятся подозрительные операции, и предлагают им перевести деньги на якобы «специальный» или «безопасный» счет в Центробанке.

Также у преступников популярна схема взаимодействия лжесотрудников Центрального банка и полиции. Мошенники могут пугать утечкой персональных данных, взломом личного кабинета, попыткой оформить кредит. Они также убеждают югорчан оформить «зеркальный» кредит в онлайн-формате и срочно перечислить деньги на продиктованные счета.

«Мошенники специально используют в схеме упоминание Центробанка или правоохранительных органов, чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальной жертвы. Если человек поддается панике и соглашается перевести деньги на "специальный" счет, то на самом деле он переводит их мошенникам», - отметили в пресс-службе ЦБ.

Вот рекомендации, как вести себя:

Если вам позвонили от имени Центрального банка, полиции, ФСБ, прокуратуры и начали разговор о ваших деньгах – сразу прервите разговор и положите трубку.

При любых сомнениях позвоните в свой банк по телефону "горячей линии", который указан на оборотной стороне банковской карты. Наберите номер телефона вручную и уточните, совершаются ли какие-либо подозрительные операции по вашему счету.

Важно помнить, что Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит гражданам. Правоохранительные органы также не ведут следствие по телефону, они приглашают граждан повестками.

Банк не компенсирует потери, если человек сам перевел деньги мошенникам или сообщил свои секретные данные, нарушив условия договора.