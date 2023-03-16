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Нефтеюганец лишился накоплений после попытки заработать на маркетплейсе

Мошенники пробуют на югорчанах новую схему мошенничества с маркетплейсами

Нефтеюганец лишился накоплений после попытки заработать на маркетплейсе
Фото: pixabay

В Нефтеюганске злоумышленники внедряют новую схему обмана и похищают деньги доверчивых горожан. От действий аферистов уже пострадал 38-летний местный житель. Он потерял все свои накопления, сообщили в пресс-службе городского ОМВД,

По словам мужчины, он получил сообщение о возможности получения дополнительного заработка. Для этого он зарегистрировался на сайте www.for.berriasz.com и начал выполнять задания от менеджера платформы.

Согласно первой инструкции, надо было добавить в корзину популярного маркетплейса определенные товары. Таким образом товар якобы получал накрутку, а югорчанин - виртуальные деньги.

«После этого потерпевшему предложили пополнить свой счет на символическую сумму и совершать покупки, получая за них хорошие проценты. Некоторое время заявителю действительно удавалось выводить заработанные средства, но когда счет перевалил за несколько сотен тысяч рублей, мошенники заблокировали аккаунт и перестали выходить на связь», - рассказали в пресс-службе полиции.

В общей сложности югорчанин потерял 663 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.


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Сегодня в 17:24, просмотров: 106, комментариев: 0
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