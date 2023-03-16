Директору сельхозорганизации из ХМАО грозит срок за мошенничество

В Сургутском районе директора организации сельскохозяйственного назначения заподозрили в мошенничестве на сумму более 200 тысяч рублей. Факт мошенничества выявили полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба ОМВД по Сургутскому района.

«В 2014 году между центром занятости населения и предприятием по сбору и заготовке недревесных лесных ресурсов заключен договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан. Согласно данному договору директор фирмы трудоустроил у себя 15 граждан, а центр занятости населения в качестве компенсации расходов по оплате труда указанных лиц перевел деньги в сумме более 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на деле эти люди трудовую деятельность не вели, приказа о приеме на работу не подписывали, заработную плату не получали. Таким образом, учредитель фирмы причинил центру занятости населения материальный ущерб, резюмировали в полиции.

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.