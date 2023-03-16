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Полицейские Югры помогли потерявшемуся псу вернуться к хозяину

Госавтоинспекторы помогли югорчанину найти потерявшегося пса

Полицейские Югры помогли потерявшемуся псу вернуться к хозяину
Фото: t.me/police_ugra

Госавтоинспекторы Белоярского района помогли местному жителю найти потерявшегося пса. В вечернее время при проверке документов горожанин попросил правоохранителей сообщить ему, если они увидят домашнего питомца при несении службы. Он поделился, что его любимец сорвался с поводка и убежал.

«На маршруте патрулирования госавтоинспекторы капитан полиции Вячеслав Науменко и старший лейтенант полиции Иван Чаренцев заметили собаку, подозвали ее. Пес отозвался на кличку и подошел к стражам правопорядка. Госатоинспекторы позвонили белоярцу и сообщили, что нашли пса, с ним все в порядке. Мужчина сразу же приехал, собака обрадовалась хозяину», – сообщили в Телеграм-канале «Полиция Югры».

Пес благополучно вернулся домой. Белоярец искренне поблагодарил полицейских за помощь.


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16 марта в 11:49, просмотров: 819, комментариев: 0
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