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В Югре в два раза сократили финансовую поддержку экономики

4,8 млрд рублей направят на поддержку экономики в ХМАО - почти вдвое меньше, чем годом ранее

В Югре в два раза сократили финансовую поддержку экономики
Фото: pixabay

Власти ХМАО планируют направить на поддержку экономики в текущем году 4,8 млрд рублей. Это почти в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, пишет ТАСС.

«В автономном округе распоряжением правительства региона принят план первоочередных действий по обеспечению развития экономики Югры в условиях внешнего санкционного давления. Согласно сводной информации <…> о выполнении мероприятий плана за 2022 год на его реализацию направлено 8,9 млрд рублей, в 2023 году планируется направить 4,8 млрд рублей», - цитирует агентство директора департамента финансов - заместителя губернатора Югры Веру Дюдину.

С чем связано уменьшение финансирования, она не уточнила. Но добавила, что в условиях санкций в регионе реализуются, в частности, такие меры как налоговое стимулирование, поддержка социальной сферы и рынка труда.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 40, комментариев: 0
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