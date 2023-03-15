В Югре пополнится численность машин скорой помощи современными автомобилями

Муниципалитеты Югры в ближайшее время получат новые современные машины скорой помощи. Автомобили, оборудованные современной техникой уже доставлены в Сургут. По два транспорта скорой прибудут в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику. Еще по одной машине доставят в Федоровский, Лянтор, Березово, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы, о этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По словам Алексея Добровольского, все автомобили скорой помощи оборудованы нужной техникой. В наличии есть аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, комплексы для подачи медицинских газов, кислородные ингаляторы и многое другое.

«За три последних года в регион поступило 100 машин скорой. В настоящее время в парке службы скорой медицинской помощи Югры 279 автомобилей, из них 81,4% — «моложе» пяти лет», – поделился Добровольский.