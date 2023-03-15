Косметическая компания из ХМАО начнет выпуск дезодорантов и кремов из сибирских ягод и трав

Косметическая компания «Берегиня» из Югры запускает в апреле производство дезодорантов и кремов из сибирских ягод и трав. Об этом гендиректор фирмы Светлана Колисниченко рассказала агентству «Интерфакс».

«Компания продала в прошлом году 100 тыс. единиц косметики. На это год ставим цель увеличить продажи в 1,5 раза - до 150 единиц с учетом того количества новинок, которые мы планируем выпустить», - сообщила она.

«Берегиня» производит косметические товары из брусники, еловой хвои, ягеля, скорлупы кедрового ореха и других ингредиентов, собранных в сибирских лесах. В ассортименте компании - более 150 наименований косметической продукции, многие из которых - с применением дикорастущего сырья.