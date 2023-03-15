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​Сургут и Ханты-Мансийск лидируют в ХМАО по суточной заболеваемости ковидом

112 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

​Сургут и Ханты-Мансийск лидируют в ХМАО по суточной заболеваемости ковидом
Фото: pixabay

В 16 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 41, Ханты-Мансийске - 26, Нижневартовске - 13. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 9 новых заболевших.

На момент выявления у 109 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 - пневмония. Контакт установлен в 110 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Вылечились за сутки 223 человека, за весь период пандемии – 259 678 югорчан. Умерли за весь период 2 610 пациентов с ковидом.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 115, комментариев: 0
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