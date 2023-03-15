Уголовные дела о незаконном сбыте боеприпасов завели на жителей Советского района

В Советском районе возбуждены уголовные дела в отношении двух братьев - 63 и 47 лет - за незаконный сбыт боеприпасов. Полицейские установили, что по устной договоренности один из мужчин продал своему знакомому за 2000 рублей 80 патронов, оставшихся у него после сдачи оружия на утилизацию. В дальнейшем знакомый продал эти боеприпасы своему брату.

«Мужчины, как бывшие владельцы оружия, зная о правилах оборота оружия и боеприпасов к нему, действовали в нарушение требований, установленных Федеральным законом от 13.12.1996 года № 150-ФЗ “Об оружии”», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Советскому району.

Экспертиза показала, что патроны предназначены для стрельбы из гладкоствольных огнестрельных охотничьих ружей 12 калибра и относятся к боеприпасам промышленного изготовления.

Фигурантам уголовных дел грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.