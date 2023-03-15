Жителям югорской деревни пересчитали плату за воду после вмешательства прокуратуры

Жителям деревни Ярки Ханты-Мансийского района пересчитали плату за воду после вмешательства прокуратуры. В ходе проверки выяснилось, что сельчане с июля по сентябрь 2022 года платили за водоснабжение по тарифу «питьевая вода», при этом фактически вода поставлялась техническая. Причина - увеличение количества потребителей и ненадлежащая работа водоочистных сооружений.

Межрайонный прокурор внес представление в адрес директора МАПа «ЖЭК-3 Ханты-Мансийского района». После этого 115 жителям деревни произвели перерасчет платы на сумму свыше 190 тыс рублей. Людей также обеспечили питьевой водой.