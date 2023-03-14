16+
Логотип Сиапресс
USD  75,4609   EUR  80,6102  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Историки будут искать сокровища югорского князя, спрятанные 400 лет назад

Князь югорских земель 400 лет назад закопал на своих владениях драгоценности, и местные историки будут его искать

Историки будут искать сокровища югорского князя, спрятанные 400 лет назад
Фото: NEFT

Югорские историки из некоммерческой организации «Малая родина» расследуют легенду о 40 горшках с драгоценностями, которые 400 лет назад спрятал местный князь. Об этом стало известно NEFT от самих ученых.

«Эта легенда была записана на Иртыше в конце XIX века и, как недавно выяснилось, местные жители до сих пор помнят ее отголоски. Это продолжение средневековых преданий, подтверждения которым мы нашли в глухих таежных лесах прошлым летом. Поэтому этот сюжет для нас в приоритете», — рассказала директор «Малой родины» Алена Родионова.

Легенда гласит, что князь, правящий Югорскими землями, однажды нанял русских крестьян и повел их на работы с завязанными глазами. Они выкопали для нанимателя 40 погребов, куда правитель опустил 40 горшков с драгоценностями. Однако неизвестно, какие именно сокровища ждут того, кто их найдет.

«Нужно обратить внимание, что в легенде фигурирует не золото, а драгоценности. Понятия драгоценностей у людей того времени и у нас немного разные. Своего золота на этой территории не было, а привозное встречалось редко. Большое значение здесь имели, например, наконечники стрел, другие виды оружия, пушнина. Он же наверняка не на полтысячи лет планировал это спрятать, скорее всего, сохранить до поры до времени. Так что найти дорогие материальные ценности мы не планируем», — объяснила Родионова корреспонденту.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:13, просмотров: 39, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители поселка Кедровый остались без света из-за водителя, который въехал в опору ЛЭП 964
  2. ​Сельская ипотека в 2023 году: можно ли взять льготный кредит в Сургуте? 929
  3. Более семи тысяч юных сургутян сядут за парты в 2023 году 822
  4. ​В Тюменской области благодаря нацпроекту ремонтируют учреждения для пожилых людей и инвалидов 730
  5. Международный турнир по биатлону в Тюмени посетили 10 тысяч болельщиков 714
  6. ​В Тюменской области обновят более девять километров дорог к медучреждениям 678
  7. Андрей Кныш покинул пост руководителя представительства ХМАО 572
  8. Студенты и преподаватели Института государства и права СурГУ помогают НКО 468
  9. Один из микрорайонов Сургута останется без света на два дня 365
  10. Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Сургутском районе 338
  1. ​Был ли майдан? 13118
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7011
  3. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 2635
  4. Горводоканал предлагает сургутянам перейти на электронные платежки 2203
  5. Поверенный Его Величества 2113
  6. ​Стрельба в Нижневартовске: оцепили двор жилого дома 2064
  7. ​Бороться с детьми проще, чем со взрослыми. Поэтому и раздулся ажиотаж вокруг «Рёдана» 1932
  8. ​Восход солнца вручную 1906
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 марта? // АФИША 1904
  10. Губернатор ХМАО экстренно вылетела в Нижневартовск 1901
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16740
  2. ​Был ли майдан? 13118
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9504
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8253
  5. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7011
  6. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6131
  7. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5224
  8. Продажа кирпичей 4457
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4306
  10. Полвека назад в Сургуте… 4292

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика