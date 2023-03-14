Жителя Пыть-Яха приговорили к 11 годам заключения за смертельное избиение знакомого

В Пыть-Яхе вынесен приговор по уголовному делу об особо тяжком преступлении. Суд признал 33-летнего местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в ноябре 2020 года. Следствие и суд установили, что между подсудимым и его знакомым в ходе распития алкоголя произошел конфликт. Злоумышленник не менее шести раз ударил потерпевшего кулаками по голове. От полученных травм мужчина скончался.

Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.