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Андрей Кныш покинул пост руководителя представительства ХМАО

Наталья Комарова назначила нового руководителя представительства ХМАО

Андрей Кныш покинул пост руководителя представительства ХМАО
Фото: admrad.ru

Владислав Нигматулин назначен новым руководителем представительства ХМАО – заместителем губернатора округа. Соответствующее распоряжение подписала глава региона Наталья Комарова. Ранее этот пост занимал Андрей Кныш.

«В новой должности Владислав Нигматулин будет возглавлять представительство Югры, а также продолжит курировать приоритетные проекты в соответствии с законодательством автономного округа, в частности – реализацию регионального приоритетного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте “ЮНИТИ-Парк”», – сообщается на сайте окружного правительства.

С 2021 года должность руководителя представительства ХМАО занимал Андрей Кныш. Он перешел на новое место работы.

Вячеслав Нигматулин с сентября 2020 года работал заместителем губернатора Югры. До этого трудился в окружном департаменте здравоохранения, в Центре профессиональной патологии и в службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения Югры. Более десяти лет занимался врачебной деятельностью по направлениям: педиатрия, неонатология, анестезиология.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 117, комментариев: 0
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