Слет оленеводов, рыбаков и охотников пройдет в Сургутском районе

В деревне Русскинская Сургутского района 18 марта пройдет традиционный слет оленеводов, рыбаков и охотников. Участники будут соревноваться в гонках на оленьих упряжках, беге в национальной одежде, метании тынзяна на хорей. Также запланирован турнир по национальной борьбе, а по просьбе представителей КМНС в программу соревнований добавлен бег на лыжах за оленями.

Принять участие в мероприятии приглашают жителей и гостей Сургутского района. Их ждет не только насыщенная спортивная программа, но и выступления творческих национальных коллективов.

«На площади будет работать комплекс информационно-библиотечного обслуживания, технопарк, Русскинской музей Природы и Человека им. Ядрошникова А.П. Помимо этого будут работать кафе и торговые ряды по продаже дикоросов, продуктов питания и изделий народного промысла», - рассказали в пресс-службе мэрии.