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Собственники более 16 тысяч помещений в Сургуте имеют долги по капремонту

Фонд капремонта назвал муниципалитеты с самой большой задолженностью по взносам

Собственники более 16 тысяч помещений в Сургуте имеют долги по капремонту
Фото: pexels

Сургут стал лидером по долгам за капремонт. По информации Югорского фонда капитального ремонта, там крупные задолженности имеют собственники более 16 тысяч помещений – это квартиры, нежилые, коммерческие, торговые площади. В пятерке лидеров по крупным неплатежам также города Нефтеюганск (4285), Нижневартовск (3529) и самый большой в Югре по территории Сургутский район (3192).

Представители фонда также отмечают, что собственники квартир также не стремятся погасить свои долги:

«Что касается владельцев квартир в многоквартирных домах, они тоже умудряются накопить впечатляющие долги — двое в Сургуте и один в Нижневартовске не доплатили примерно по 192 тысячи каждый. В отношении последнего есть судебный приказ, однако выполнять его нарушитель не торопится», – пояснили в организации.

Всего по региону насчитывается 59 тысяч владельцев, которые не вносят плату за капремонт. Каждый из них должен более 5000 рублей.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 135, комментариев: 0
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