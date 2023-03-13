Фонд капремонта назвал муниципалитеты с самой большой задолженностью по взносам

Сургут стал лидером по долгам за капремонт. По информации Югорского фонда капитального ремонта, там крупные задолженности имеют собственники более 16 тысяч помещений – это квартиры, нежилые, коммерческие, торговые площади. В пятерке лидеров по крупным неплатежам также города Нефтеюганск (4285), Нижневартовск (3529) и самый большой в Югре по территории Сургутский район (3192).

Представители фонда также отмечают, что собственники квартир также не стремятся погасить свои долги:

«Что касается владельцев квартир в многоквартирных домах, они тоже умудряются накопить впечатляющие долги — двое в Сургуте и один в Нижневартовске не доплатили примерно по 192 тысячи каждый. В отношении последнего есть судебный приказ, однако выполнять его нарушитель не торопится», – пояснили в организации.

Всего по региону насчитывается 59 тысяч владельцев, которые не вносят плату за капремонт. Каждый из них должен более 5000 рублей.