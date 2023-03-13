Новая мечеть появится в Нягани до конца года

В Нягани продолжается возведение мечети. Трехсторонний договор подряда на строительство подписан между ООО СК «Нягань МонтажСтрой», местной мусульманской религиозной организацией и благотворительным фондом содействия строительству мечети «Салям», сообщает пресс-служба администрации города.

«Фундамент будущего здания уже готов. Перед подрядчиком, специализирующимся на работах с кирпичом, поставлена задача возвести стены, установить крышу и уложить кровлю до конца 2023 года. К реализации планов специалисты приступят уже в апреле», - сообщается на сайте мэрии.

Мэр города Иван Ямашев рассказал, что на прошлой неделе делегация из Нягани посетила действующие и строящиеся мечети в Казани с целью изучить опыт при возведении и эксплуатации культовых зданий. Городские власти подписали договор о проведении авторского надзора при строительстве мечети в Нягани – заниматься этим будет разработчик проектной документации ООО «ОСТА».