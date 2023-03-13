16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1927   EUR  80,5192  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нягани до конца года построят мечеть

Новая мечеть появится в Нягани до конца года

В Нягани до конца года построят мечеть
Иллюстрация: страница Ивана Ямашева / vk.com

В Нягани продолжается возведение мечети. Трехсторонний договор подряда на строительство подписан между ООО СК «Нягань МонтажСтрой», местной мусульманской религиозной организацией и благотворительным фондом содействия строительству мечети «Салям», сообщает пресс-служба администрации города.

«Фундамент будущего здания уже готов. Перед подрядчиком, специализирующимся на работах с кирпичом, поставлена задача возвести стены, установить крышу и уложить кровлю до конца 2023 года. К реализации планов специалисты приступят уже в апреле», - сообщается на сайте мэрии.

Мэр города Иван Ямашев рассказал, что на прошлой неделе делегация из Нягани посетила действующие и строящиеся мечети в Казани с целью изучить опыт при возведении и эксплуатации культовых зданий. Городские власти подписали договор о проведении авторского надзора при строительстве мечети в Нягани – заниматься этим будет разработчик проектной документации ООО «ОСТА».


нравится (0) не нравится (1)
13 марта в 16:03, просмотров: 1165, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Комарова – к 2025 году у каждого животного в Югре должен быть владелец 873
  2. Историки будут искать сокровища югорского князя, спрятанные 400 лет назад 805
  3. ​Тюмень поделится опытом развития интеллектуальных транспортных систем 643
  4. ​Объем инвестиций в экономику Тюменской области вырос до 358 млрд рублей 628
  5. ​Тюменская область представила туристический потенциал на международной выставке 596
  6. В Сургуте из-за течи в трубопроводе по дороге разлилась вода 432
  7. Росстат опубликовал итоги Всероссийской переписи населения 394
  8. За трое суток более 50 сургутян были госпитализированы с переломами 385
  9. Жители Советского района стали фигурантами уголовных дел о патронах 360
  10. Жители югорской деревни заплатили 190 тысяч рублей за техническую воду 359
  1. ​Был ли майдан? 13241
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7444
  3. Горводоканал предлагает сургутянам перейти на электронные платежки 2294
  4. Поверенный Его Величества 2222
  5. ​Стрельба в Нижневартовске: оцепили двор жилого дома 2159
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 марта? // АФИША 2053
  7. ​Бороться с детьми проще, чем со взрослыми. Поэтому и раздулся ажиотаж вокруг «Рёдана» 2034
  8. Город Нового года 1988
  9. Губернатор ХМАО экстренно вылетела в Нижневартовск 1985
  10. ​Какие квартиры пользуются спросом в финальном доме квартала «Булгаков»? 1974
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16859
  2. ​Был ли майдан? 13241
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9626
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8325
  5. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7444
  6. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6217
  7. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5290
  8. Продажа кирпичей 4558
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4385
  10. Полвека назад в Сургуте… 4377

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика