Прокуратура избавила югорского пенсионера от «навязанного» кредита

Пенсионер из Нефтеюганска обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение его имущественных прав. В ходе проверки выяснилось, что в 2017 году мужчина пришел в банк для для оформления пенсионной карты. Помимо указанной услуги сотрудник банка оформил на пожилого мужчину кредитный договор на сумму свыше 130 тысяч рублей, а также страхование жизни и юридическую помощь в качестве дополнительных услуг. Пенсионер не смог разобраться в сложной терминологии и подписал документы.

«В течение пяти лет пенсионер неоднократно обращался в банк по вопросу расторжения данного договора. Однако порядок расторжения договора, в том числе возможность обращения в суд сотрудниками банками ему разъяснен не был. Кроме того, банковская карта с выданными в долг денежными средствами пенсионеру не передавалась, деньгами он не пользовался», - сообщили подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с требованием признать кредитный договор и договор на оказание дополнительных услуг недействительными, а также с требованием вернуть пенсионеру удержанные банком суммы в счет его погашения.

Суд иск удовлетворил. Прокуратура контролирует фактическое исполнение судебного решения.