Lexus и «Камаз» столкнулись в Советском районе - погибли мужчина и девочка

ДТП с двумя погибшими произошло днем накануне, 12 марта, на 345 км автодороги «Югра» в Советском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 44-летний водитель Lexus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Камазом» под управлением 44-летнего мужчины.

«Несмотря на то, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, водитель и 10-летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье автомобиля Lexus, скончались до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие выходные в ХМАО произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы.