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​Грибы и ягоды из Югры будут продавать в Турции и ОАЭ

Грибы и ягоды из ХМАО отправятся на экспорт этой весной

​Грибы и ягоды из Югры будут продавать в Турции и ОАЭ
Фото: pixabay

Грибы и ягоды из ХМАО отправятся на экспорт. Договоры о сотрудничестве с югорчанами подписали федеральные и международные партнеры после выставки «Продэкспо — 2023» в Москве. На ней сразу семь югорских компаний получили награды в конкурсе «Лучший продукт — 2023».

«Производители автономного округа представили на суд жюри колбасные изделия, рыбные консервы, продукты из оленины и кедровых орехов, грибы, а также кондитерские изделия с добавлением дикоросов, варенье, джемы и иван-чай», - рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

Теперь эти товары отправятся в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 112, комментариев: 0
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