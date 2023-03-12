Фестиваль-конкурс «Супербабушка» впервые прошел в Сургутском районе

В Сургутском районе впервые прошел фестиваль-конкурс «Супербабушка». За это звание боролись 9 представительниц старшего поколения из разных поселений района. Все они продемонстрировали кулинарные способности, активную жизненную позицию и талант, сообщили в пресс-службе администрации района.

По результатам жюри Гран-при и звание «Супербабушка» получила Антонина Романова из Федоровского. Первое место досталось Любови Архиповой из Солнечного, второе - Светлане Семеновой из Барсово, третье - Любови Анисимовой из Ульт-Ягуна.

«Были и дополнительные номинации: "Самая артистичная бабушка", "Самая обаятельная бабушка", "Самая талантливая бабушка", "Самая современная бабушка", "Самая элегантная бабушка", "Самая креативная бабушка", "Самая зажигательная бабушка", "Самая спортивная бабушка", "Самая привлекательная бабушка", "Самая веселая бабушка", "Самая внучатая бабушка". Никто не остался без подарков и поздравлений», - рассказали в пресс-службе районной мэрии.

По итогам зрительского голосования будет определена победительница в номинации «Приз зрительских симпатий». Проголосовать можно в ВК в группе «Район нашей жизни», там же можно посмотреть трансляцию с фестиваля.