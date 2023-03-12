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​Дзюдоисты из ХМАО завоевали медали на первенстве УФО

9 медалей завоевали югорские дзюдоисты на первенств УФО

​Дзюдоисты из ХМАО завоевали медали на первенстве УФО
Фото: департамент физкультуры и спорта ХМАО

В Челябинске со 2 по 7 марта прошло Первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. По итогам турнира югорские дзюдоисты завоевали 9 медалей, сообщает пресс-служба окружного департамента физической культуры и спорта.

«Золотую медаль среди девушек в весовой категории 48 кг завоевала Атика Магомедсалихова (Сургут). Серебряные награды на счету Ивана Балабанова (Нягань), Эльдара Селимова (Сургут), Руслана Портнова (Ханты-Мансийск) и Виктории Кишеевой (Кондинский район). Бронзовыми призерами соревнований стали Святослав Михайловский (Сургут), Амир Зухрабов (Радужный) и Анфиса Новоселова (пгт. Междуреченский)», - рассказали подробности в пресс-службе.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 116, комментариев: 0
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