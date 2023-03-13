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​Югорчане готовятся подавать заявки на зачисление детей в первый класс

Директор департамента образования Югры ответил на вопросы жителей

​Югорчане готовятся подавать заявки на зачисление детей в первый класс
Фото siapress.ru

В Югре приближается старт заявочной кампании в первые классы. Уже 24 марта заняться устройством своих детей в школу смогут жители Белоярского района, 27 марта это случится в Ханты-Мансийске, Когалыме, Югорске, 28 марта – в Нижневартовске и Октябрьском районе, 29 марта – Сургута и Урая. Остальные муниципалитеты вступят в кампанию 31 марта и 1 апреля (этот день последний, установленный Минпросвещения). Об этом рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин в ходе эфира, организованного Центром управления регионом.

«Поскольку большинство граждан подают заявления через портал госуслуг, и они обрабатываются в федеральной системе, мы ежегодно разводим потоки для того, чтобы все прошло без сбоев», – сказал Дренин в ходе эфира.

Завершается приемная кампания 30 июня 2023 года. Для не проживающих на закрепленной территории она начнется с 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 401, комментариев: 0
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