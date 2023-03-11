16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9406   EUR  80,4009  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре похоронное пособие увеличилось более чем на тысячу

Правительство ХМАО проиндексировало пособие на погребение

В Югре похоронное пособие увеличилось более чем на тысячу
Фото: siapress.ru

В Югре выросло пособие на социальное погребение с 10 400 рублей до 11 691. Проект об индексации опубликовало правительство региона, он начал действовать с 1 февраля. Индексация установлена властями РФ.

«Проиндексировать с 1 февраля 2023 года социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению на индекс, установленный правительством Российской Федерации, равный 1,119», – говорится в документе.

Средства заложены в региональный бюджет на ближайшие три года.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:47, просмотров: 87, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре в выходные ожидается метель, сильный ветер и дожди 925
  2. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 марта? // АФИША 855
  3. ​Кредитно-документарный портфель ВТБ в Югре превысил 15 млрд рублей 725
  4. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 724
  5. ​Выдача потребкредитов в ХМАО сократилась на треть 694
  6. Грузовикам запретили проезд по зимникам в Сургутском районе 691
  7. ​Топ-5 причин, почему стоит инвестировать в недвижимость Таиланда 687
  8. Врачи диагностировали ковид у 73 сургутян за минувшие сутки 668
  9. ​В Тюменской области создано 160 отделений «Движение первых» 643
  10. ​В Сургутской филармонии открывается выставка в честь дня рождения композитора Сергея Рахманинова 642
  1. ​Был ли майдан? 11887
  2. ​В центре Сургута произошло ДТП на виду у инспекторов ДПС // ВИДЕО 2464
  3. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 2229
  4. ​СМИ: Юные вартовчане планируют массовую драку 2146
  5. Пять муниципалитетов ХМАО останутся без телевидения из-за профилактических работ 2079
  6. ​Поразительно, но у Сургута напрочь вымарана часть истории, связывающая его с Обью. Это нужно исправлять воссозданием ареала речпорта 2031
  7. ​Окружной кардиодиспансер в Сургуте получил новый магнитно-резонансный томограф 1887
  8. В Сургуте нашли инвестора, который займется реконструкцией «Авроры» 1850
  9. В одном из сургутских вузов открылась лаборатория по работе на инновационных станках 1793
  10. Повар из Сургута стал участником шоу «Молодые ножи» 1773
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16271
  2. ​Был ли майдан? 11887
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9045
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8026
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5749
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5022
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4764
  8. Продажа кирпичей 4129
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4080
  10. Полвека назад в Сургуте… 4013

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика