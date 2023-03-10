Метель, сильный ветер и дожди ожидаются в ХМАО в выходные

На Югру надвигается непогода. В выходные в регионе ожидается метель, сильный ветер, мокрый снег и дожди, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в субботу, 11 марта, синоптики прогнозируют от -7 до +3 градусов в дневные часы и от 0 до -13 градусов ночью. Холоднее всего будет на территории западных и северных районов. В течение дня будет облачно, местами пройдут умеренные осадки - снег, мокрый снег, дождь, на западе - сильный снег. В отдельных районах гололедные явления и метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В воскресенье, 12 марта, температура воздуха днем составит -2-13 градусов, ночью - от -7 до -20 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер подует с западной стороны с порывами до 16-18 м/с.