В Сургутском районе ограничили движение грузовиков по зимникам

В Сургутском районе из-за потепления с сегодняшнего дня ограничили движение по зимникам. Ограничения введены для грузовых автомобилей и начнут действовать с 16 часов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета

«Передвижение по зимникам становится небезопасным. В связи с повышением температуры окружающей среды с сегодняшнего дня на зимниках вводятся ограничения для передвижения грузовых автомобилей», – говорится в сообщении.

Грузовикам массой до 10 тонн запрещено передвигаться по автозимникам «Угут – Малоюганский», «Угут – Каюкова» и «Сургут – Банный». С массой до 5 тонн ограничения вводятся на переправе «Сытомино – Горный».

Югорских водителей попросили учитывать введенные ограничения при планировании поездок.