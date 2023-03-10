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Грузовикам запретили проезд по зимникам в Сургутском районе

В Сургутском районе ограничили движение грузовиков по зимникам

Грузовикам запретили проезд по зимникам в Сургутском районе
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В Сургутском районе из-за потепления с сегодняшнего дня ограничили движение по зимникам. Ограничения введены для грузовых автомобилей и начнут действовать с 16 часов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета

«Передвижение по зимникам становится небезопасным. В связи с повышением температуры окружающей среды с сегодняшнего дня на зимниках вводятся ограничения для передвижения грузовых автомобилей», – говорится в сообщении.

Грузовикам массой до 10 тонн запрещено передвигаться по автозимникам «Угут – Малоюганский», «Угут – Каюкова» и «Сургут – Банный». С массой до 5 тонн ограничения вводятся на переправе «Сытомино – Горный».

Югорских водителей попросили учитывать введенные ограничения при планировании поездок.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 113, комментариев: 0
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