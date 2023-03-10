На треть упала выдача потребительских кредитов в ХМАО

Банки в ХМАО выдали в декабре 2023 года 16,7 тыс. потребительских кредитов. Это на 29,3% меньше, чем в декабре 2022 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче потребкредитов округ занял 16 место в стране.

В целом по России количество выданных потребительских кредитов составило 0,91 млн. За месяц оно сократилось на 29,9%. Так, в Свердловской области выдача кредитов снизилась на 30,6% до 28,5 тыс., в Тюменской области - на 29,7% до 12 тыс.

«В целом на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.