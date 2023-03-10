Мобильный пункт тестирования на ВИЧ возобновил работу в ХМАО

В Югре возобновил работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Специалисты окружного Центра СПИД уже посетили несколько поселков: Каму, Алтай, Междуреченский, Луговой, Юмас, Ямки. 97 сельчан узнали свой ВИЧ–статус, сообщает телегерам-канал «Югра официально».

«В мобильных пунктах медики не только тестируют, но и консультируют, проводят лекции для детей. А пациенты с ВИЧ–инфекцией могут обратится за помощью к психологу», - говорится в сообщении.

В марте врачи отправятся в Кышик, Нялинское, Пыть-Ях, Красноленинский, Елизарово, Луговской, Сибирский, Выкатной, Сургут, Сургутский и Октябрьский район.