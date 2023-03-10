16+
Логотип Сиапресс
USD  75,9028   EUR  80,1372  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

По Югре вновь поехал мобильный пункт тестирования на ВИЧ

Мобильный пункт тестирования на ВИЧ возобновил работу в ХМАО

По Югре вновь поехал мобильный пункт тестирования на ВИЧ
Иллюстрация: телеграм-канал "Югра официально"

В Югре возобновил работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Специалисты окружного Центра СПИД уже посетили несколько поселков: Каму, Алтай, Междуреченский, Луговой, Юмас, Ямки. 97 сельчан узнали свой ВИЧ–статус, сообщает телегерам-канал «Югра официально».

«В мобильных пунктах медики не только тестируют, но и консультируют, проводят лекции для детей. А пациенты с ВИЧ–инфекцией могут обратится за помощью к психологу», - говорится в сообщении.

В марте врачи отправятся в Кышик, Нялинское, Пыть-Ях, Красноленинский, Елизарово, Луговской, Сибирский, Выкатной, Сургут, Сургутский и Октябрьский район.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:01, просмотров: 74, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Был ли майдан? 9614
  2. Горводоканал предлагает сургутянам перейти на электронные платежки 966
  3. ​Бороться с детьми проще, чем со взрослыми. Поэтому и раздулся ажиотаж вокруг «Рёдана» 836
  4. ​Бизнесу Югры предложили линейку отечественное ПО 750
  5. Губернатор Югры заверила: при стрельбе в Нижневартовске никто не пострадал 698
  6. ​«Дух огня» в 21-й раз прошел ярче обычного 679
  7. ​Свыше 100 лыжников и биатлонистов приедут на соревнования в Ханты-Мансийск 665
  8. ​Какие квартиры пользуются спросом в финальном доме квартала «Булгаков»? 662
  9. Только 18% россиян сдали экзамен по вождению с первого раза в прошлом году 648
  10. ​В Сургутском районе выберут супербабушку 631
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16154
  2. ​Был ли майдан? 9614
  3. Мошенники «помогли» жителю Сургута отправить заявку на мобилизацию без его ведома 2635
  4. ​«Круговое движение» теряет силу, но Сургут этого пока не почувствует 2441
  5. Сургутские налоговики получат новое здание за миллиард рублей 2388
  6. ​В центре Сургута произошло ДТП на виду у инспекторов ДПС // ВИДЕО 2363
  7. ​СМИ: Юные вартовчане планируют массовую драку 2074
  8. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 2025
  9. Пять муниципалитетов ХМАО останутся без телевидения из-за профилактических работ 2018
  10. ​Названы наиболее эффективные меры господдержки бизнеса в Тюменской области 1923
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16154
  2. ​Был ли майдан? 9614
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 8907
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7965
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5630
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4959
  7. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4700
  8. Продажа кирпичей 4034
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4011
  10. Полвека назад в Сургуте… 3942

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика