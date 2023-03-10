Более семи килограммов гашиша и марихуаны перевозилось по Югре в «запаске» и двери автомобиля наркокурьера

Сотрудники наркоконтроля региональной полиции в ХМАО задержали наркокурьера, перемещающегося на машине по 15 километру автодороги Нефтеюганск – Сургут. Задержанным оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга, в иномарке которого было обнаружено более семи килограммов гашиша и марихуаны. 11 брикетов было расфасовано под пластиковой обшивкой задней двери, а 10 похожих брикетов в бескамерной шине запасного колеса.

По версии полиции, наркотические средства мужчина планировал распространять на территории ХМАО и в соседнем регионе, вследствие чего было возбуждено уголовное дело, а фигурант заключен под стражу.