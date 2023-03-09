В Югре завершился обновленный кинофестиваль «Дух огня»

Творческая «перезагрузка» фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Югре состоялась. Она была приурочена к новому этапу в жизни мероприятия – в 2023 году оно прошло в 21-й раз. Поэтому были не только фильмы, но и обсуждения, мастер-классы, круглые столы, подписания соглашений – в итоге получается не только культурное событие, но и целый отраслевой форум, в котором обсуждалось и региональное кино, и сохранение культуры малых народов, и многое другое.

Впервые у фестиваля была официальная страна-гость – в этом году ею оказалась Индия. «Четыре дня прошли, и мы безумно благодарны за гостеприимство вашего замечательного региона. Было много интересного, но помимо веселья мы вели продуктивные диалоги с нашими коллегами из России, в частности, из Югры. Это были удивительные дни, и нам бы очень хотелось вернуться в Ханты-Мансийск, чтобы запечатлеть его на кинопленке», – передает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры слова киноконсультанта и эксперта по межкультурному сотрудничеству Викрамжита Роя.

Нынешний «Дух огня» собрал 70 фильмов из 16 стран. Результаты главных номинаций оказались следующими. Международное жюри отдало главный приз «Золотая тайга» за лучший дебютный фильм «Параллаксу» иранского режиссера Шахрама Эбрахими. Второе место и «Серебряную тайгу» получил «По обе стороны пруда» Парта Саурабха (Индия), третье место с «Бронзовой тайгой» – «Нездешние глаза» тайваньского режиссера Ван Чуть-Хуня.

Генеральным партнёром «Духа огня» с 2007 года является «Газпром нефть». Помимо поддержки кинофестиваля компания ежегодно вручает специальную награду за лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций». В этот раз награду получил фильм «Тропа» Михаила Кулунакова. Эта же картина завоевала диплом большого жюри конкурса российских дебютов «За рождение алтайского кинематографа, который, сохраняя самобытность, интегрирован в мировой».

Также были подписаны несколько соглашений. Первое – с «Ленфильмом», с которым правительство Югры будет отрабатывать совместные проекты и развивать собственное кинопроизводство. Похожее соглашение подписала телекомпания «Югра» с «Сахафильм».

Пожалуй, самую важную бумагу о сотрудничестве Наталья Комарова подписала с Фондом Тимченко, третьей стороной стал Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Цель соглашения – социокультурное развитие малых городов и поселков региона. «Мы также планируем совместное развитие благотворительной деятельности, направленной на содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности», – отметила губернатор Югры.

«Правительство Югры, Центр гражданских инициатив и Фонд Тимченко в течение трёх лет поэтапно поддержат проекты, которые победят в конкурсе и начнут играть роль центров социокультурного развития. Мы уверены, что это приведет к конкретным результатам: привлечению финансирования на поддержку инициатив жителей, развитие туризма, – сказала гендиректор Фонда Тимченко Мария Морозова. – Создадутся новые рабочие места и устойчивые партнёрства на уровне организаций, власти и бизнеса, которые займутся решением стратегических задач. Мы видим на практике, что модель работает при грамотном и ответственном внедрении, и уверены, что она принесет хорошие результаты и в Югре».

Деловая и образовательная программа, коммуникационным партнером которой выступил Фонд «Росконгресс», собрала более 700 человек, на мероприятиях выступили 35 спикеров. Так, прошла пленарная сессия «Кино завтрашнего дня: партнерство индустрий и этнокультурное разнообразие», сессии «Этническое кино c арктическим колоритом. Современное чудо», «Арктика: новые возможности для проката этнического кино в России», «Кинотеатр за полярным кругом — городская точка притяжения». Также прошли специальные мероприятия с гостями: «Россия – Индия. Точки пересечения взаимных интересов» и «Россия – ОАЭ. Перспективы копродукции и обмен опытом создания международных проектов».

«Деловая программа предоставила «Духу огня» фактически новую коммуникационную площадку по изучению лучшего опыта современной киноиндустрии, – отметила Наталья Комарова. – В этом году мы сделали большой акцент на кинодиалоге с Индией, что позволит расширить возможности региона в кинопроизводстве, отработать систему сопровождения кинопроектов и поддержать развитие молодых талантов».