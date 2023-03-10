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​Югорчанам напомнили, что в этом году индексации услуг ЖКХ не будет

Руководитель Стройжилнадзора Югры Артем Копылов ответил на вопросы жителей округа

​Югорчанам напомнили, что в этом году индексации услуг ЖКХ не будет
Фото siapress.ru

В 2023 году плановой индексации тарифов ЖКХ не предусмотрено. Об этом напомнил руководитель Службы жилищного и строительного надзора Югры Артем Копылов в ходе эфира ВКонтакте, организованного на площадке Центра управления регионом. В 2022 году индексации было две, вторая – 1 декабря. «В среднем по округу рост тарифов составил 8,2%. При этом в течение года рост тарифов не предусмотрен», – отметил Копылов.

Отвечая на вопросы югорчан, он рассказал о стандартах качества, которые должны неукоснительно соблюдаться при оказании ЖКУ в Югре. Например, температура в квартире не может быть ниже + 20 + 22 градусов Цельсия, ночью она может снизиться на три градуса (но с 5.00 до полуночи это уже не разрешается), но может и повышаться в пределах 4 градусов в любое время суток. «Если в жилом помещении температура воздуха не соответствует этим требованиям, у потребителя есть основания для обращения к исполнителю данной услуги с требованием устранить нарушения, а также возникает право требовать перерасчет», – рассказал руководитель Стройжилнадзора.


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10 марта в 10:12, просмотров: 752, комментариев: 0
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