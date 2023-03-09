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​В Сургутском районе выберут супербабушку

Конкурс на самую крутую бабушку пройдет в Сургутском районе

​В Сургутском районе выберут супербабушку
Фото: pixabay

В Сургутском районе на площадке Барсовского МКДЦ 11 марта пройдет конкурс-фестиваль «Супербабушка». Участие в нем примут бабушки городских и сельских поселений Сургутского района, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Участники – жительницы городских поселений Лянтор, Фёдоровский и Барсово, сельских поселений Локосово, Русскинская, Угут, Солнечный, Сытомино, Ульт-Ягун и Высокий Мыс. Количество конкурсанток – 10, из них самой молодой участнице, претендующей на звание «Супербабушки» - 47 лет», - рассказала замначальника управления культуры районной администрации Ольга Шабалина.

Конкурс-фестиваль пройдет в рамках всероссийской программы «Активное долголетие». Старт - в 15 часов, вход свободный.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 133, комментариев: 0
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