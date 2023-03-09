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В Югре за сутки подтвердилось 125 новых случаев коронавируса

У 125 югорчан диагностировали коронавирус за последние сутки

В Югре за сутки подтвердилось 125 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay

В 19 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Сургуте - 41, Ханты-Мансийске - 14, Лангепасе - 11. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 7 новых заболевших.

На момент выявления у 122 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 – пневмония. Контакт установлен в 119 случаях, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Вылечился за сутки 91 человек, за весь период пандемии – 258 720 югорчан. Скончались за весь период 2 608 пациентов с ковидом.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 121, комментариев: 0
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