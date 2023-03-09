Зоозащитная акция «сНежный пес» завершилась в Югре

В Югре завершилась зоозащитная акция «сНежный пес». Ее итоги подвели ветеринарная служба округа совместно с региональным департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики.

«По итогам акции 186 собак из приютов отправили новым владельцам. Больше всего собак приютили семьи из Белоярского района и Когалыма. Также в этот период провели более 10 тысяч уроков добра, участие в которых приняли 231 тысяча школьников и воспитанников детских садов. Было собрано почти 14 тонн сухого корма для животных», - рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

Акция «сНежный пес» была направлена на поиск хозяев для животных из приютов и сбор кормов. Также в рамках мероприятия в школах округа прошли «Уроки добра». Активное участие в акции приняли организации и волонтерские движения: из Ханты-Мансийска — организация «Велес», из Сургута — «Дай лапу», «Дарим новую жизнь», из Сургутского района —«Усы, лапы и хвост», из Нижневартовска — «Лис и Ко», «Человек и Животные», «Собакофан» и из Кондинского района — организация «Дорога к дому».

С 1 марта в ХМАО стартовала новая зоозащитная акция «Веснушка». Она продлится до 30 апреля.