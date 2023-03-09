В Пыть-Яхе иномарка вылетела на тротуар и сбила пешехода

ДТП с пострадавшими произошло днем накануне, 8 марта, в Пыть-Яхе. В Госавтоинспекции установили, что 20-летний водитель «ВАЗа» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с Daewoo, который двигался на зеленый сигнал. От удара иномарку вынесло на тротуар, где она сбила пешехода.

В результате аварии 56-летний пешеход и 32-летняя водитель Daewoo получили травмы, уточнили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что за два месяца 2023 года в ХМАО произошло 10 ДТП из-за проезда на запрещающий сигнал светофора. В результате аварий 1 человек погиб и 15 получили травмы.