Губернатор Югры провела эфир «Обратная связь»

Пришло время в очередной раз проверять ход исполнения сотен поручений, которые Наталья Комарова дает своим коллегам – это традиционно происходит в ходе эфира под названием «Обратная связь». В этот раз была особая тематика – участники разговора оценивали ход выполнения заданий для местных властей. Ревизию проводить есть где – губернатор рассказала о 521 поручении, выданном только главам муниципальных образований, из них 315 помечены как исполненные.

«Прямой диалог с гражданами, получаемая по его результатам обратная связь — ключевой индикатор того, насколько эффективно работают органы власти, насколько принимаемые решения соответствуют запросам жителей. Казалось бы, очень простой процесс. Но на самом деле он требует большой ответственности как со стороны органов власти, так и со стороны граждан», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Губернатор также обратила внимание на особую роль местного самоуправления, которое находится в самом близком контакте с гражданами. «Именно поэтому я и считаю крайне важным научиться нам — тем, кто представляет людей в органах власти, доверять гражданам и доверять их инициативам», – подчеркнула глава региона.

Эфир вобрал в себя наиболее острые темы, волнующие югорчан. Среди них актуальным остается квартирный вопрос. Жительница Пойковского попросила объяснить, как выстраивается очередность сноса аварийных домов. Глава Нефтеюганского района Алла Бочко рассказала, что муниципалитет формирует реестр аварийных домов, который публичен и в любой момент доступен на сайте администрации. Ключевой параметр очередности там – срок признания дома аварийным. Конкретно в Пойковском из 63 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, 45 уже расселены, а оставшиеся (где живут 98 семей) расселят в течение второго квартала текущего года.

Наталья Комарова добавила к этому ответу, что Югра стала первым и пока единственным регионом России, который включен в федеральную программу по расселению фенольных домов. В 2022 году за счет этих денег из подобного жилья переселили 43 семьи из Белого Яра, и еще 13 семей получили сертификаты на новые квартиры за первые месяцы 2023 года. Подобный процесс происходит и в Нягани – город получит 148 млн рублей из федерального бюджета на покупку новых квартир вместо фенольных.

Продолжая разговор про жилье и сопряженные опасности – нижневартовцы после трагедии, случившейся в декабре после взрыва газового баллона, переживают о возможных повторениях подобных инцидентов. Глава города Дмитрий Кощенко рассказал, что в Нижневартовске все районы, кроме 1-2, переведены на электрическое приготовление пищи, поэтому хранение и использование в квартирах газовых баллонов более чем пятилитрового объема запрещено. «Что касается рейдов, то данная работа проводилась и продолжает проводиться соответствующими контрольно-надзорными органами. В настоящее время рейдовые мероприятия проведены в отношении более 200 многоквартирных домов», – отметил Кощенко.

Наталья Комарова объяснила необходимость вовлекать в подобные рейды общественность, а также максимально распространять их результаты. «Дайте возможность людям, которые будут участвовать в этих рейдах, предоставлять информацию остальным гражданам. Используйте все ресурсы: от социальных сетей до муниципальных средств массовой информации», – обратилась к коллегам губернатор Югры.

В повестку эфира вернулась ситуация из Лангепаса. Там город перекрыл прямое движение в центре города, заменив его кольцевым, и в центре создал общественное пространство для прогулок, а зимой там установили главную елку и снежный город. Тем не менее, автомобилисты по-прежнему требуют вернуть более удобный им вариант движения. Как выяснилось, они уже находятся в меньшинстве.

«В течение года нами было проведено два опроса жителей Лангепаса, в том числе на платформе обратной связи, с целью определения позиции югорчан по данному вопросу. В первом случае 24 процентов респондентов выразили согласие, а 74 процента отметили, что нет такой необходимости. Результаты второго опроса выявили ту же тенденцию: подавляющее большинство респондентов – более 70 процентов – высказались против организации сквозного проезда», – подчеркнул глава города Мечислав Бучинский.

Наталья Комарова, завершая разговор, еще раз подчеркнула важность муниципального уровня власти, который несет прямую ответственность за происходящее на своей территории. Следующую встречу из рубрики «Обратная связь» губернатор пообещала посвятить поручениям, выданным правительству Югры и другим окружным структурам.