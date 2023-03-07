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​Наталья Комарова заявила, что проекты югорчанок можно и нужно масштабировать

В Югре прошел дискуссионный клуб о возможностях и перспективах женщин

​Наталья Комарова заявила, что проекты югорчанок можно и нужно масштабировать
Фото pixabay.com

В Югре в преддверии Международного женского дня прошло большое профильное мероприятие – дискуссионный клуб «Общественные проекты и социальные инициативы в реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года». Участие в нем традиционно приняла Наталья Комарова.

«В стратегии зафиксированы обязательства государства по продвижению, развитию женского предпринимательства, производственных, проектных инициатив, формированию компетенций женщин в цифровой экономике, их вовлечению в науку, сферу креативных индустрий, поддержке женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Потенциал проектной деятельности югорчанок позволяет масштабировать их инициативы. Уровень, качество, стандарт подготовки проектной инициативы очень высоки», – цитирует главу региона департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Почетный гость мероприятия – президент международного альянса стран БРИКС Пурнима Ананд – отметила, что в России женщины обладают большой созидательной энергией, и это дает перспективы. «Русский народ –замечательный народ. В этой связи я реализую большое количество мероприятий совместно с Правительством Российской Федерации, находим новые возможности для сотрудничества. Площадка БРИКС позволяет разрабатывать и реализовывать новые проекты, способствующие развитию наших государств. Губернатор Югры Наталья Владимировна лично поддерживает подобного рода проекты, сама являясь инициатором многих проектов. Вместе мы сможем создать новый мир», – сказала госпожа Ананд.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 70, комментариев: 0
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