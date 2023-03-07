Менее 100 новых заболевших коронавирусом выявили в ХМАО за сутки

В 8 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявили 62 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 62, Нижневартовске - 9, Нефтеюганске - 8. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 3 новых заболевших.

На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 – пневмония. Контакт установлен в 90 случаях, уточнили в пресс-службе окружного правительства.

Выздоровели за сутки 189 человек, за весь период пандемии – 258 475 югорчан. Скончались за весь период 2 608 пациентов с ковидом.