Индийские продюсеры заинтересованы созданием фильма в Югре

Режиссеры из Индии планируют снимать фильмы на территории Югры. Сотрудничество этой страны и России в сфере кинематографа обсудили авторы и продюсеры в рамках кинодиалога фестиваля «Дух огня». Он завершается в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает телеграмм-канал «Югра официально».

Так, режиссер из Индии Алам Сарфараз рассказал, что уже планирует снять свой фильм в Югре. Для этого у него есть подходящий проект.

«Здесь очень красиво. Я готов приступить к работе уже очень скоро. Ищем возможности», — сказал гость кинофестиваля «Дух огня».

Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова вместе с индийскими партнерами ответили на вопросы о том, что объединяет зрительские аудитории обеих стран, какие истории лягут в основу для будущих фильмов, а также рассмотрели возможности, которые открывает такое взаимодействие индустрий.